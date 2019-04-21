Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu’na saldıranlara: Mesajınızı verdiniz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıranlara, “Tepkinizi gösterdiniz, mesajlarınızı verdiniz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı. Bu esnada bir kadının “Yakın evi yakın” diye bağırdığı da görüntülerde yer aldı.

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Saldırı sonrası saldırganlara “arkadaşlarım” diye hitap eden Akar şu ifadeleri kullandı: “Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener’in evine gidiyoruz.”



