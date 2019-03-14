Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Akar’a göre sıkıntı yok: F-35’ler kasımda Malatya’ya gelir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarının kasımda Malatya’ya gelmesini beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın almaktan vazgeçmemesi durumunda Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmeyeceğini son dönemde daha sık dile getirmeye başladı. Türkiye ise ısrarla S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini anlatıyor.

Reklam

Ankara cephesinden son açıklama Akar’dan geldi: “Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almayı sürdürüyor. Kasım’da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.”

‘Mesele S-400 değil’ diyen Erdoğan: Konunun NATO ya da F-35’le ilgisi yok

Pentagon sözcüsü: Türkiye S-400’ü alırsa, F-35 ve Patriot vermeyiz

Akar: S-400 almamız tercihin ötesinde bir zorunluluk

Cumhurbaşkanlığı, yükselen dolara aldırış etmedi: S-400’e imza attık, gereğini yaparız

ABD S-400 uyarısını yineledi: Çok geniş kapsamlı sonuçları olur

Erdoğan’dan ABD’ye çağrı: Silahları almayacaksanız bize satın; S-400’de iş bitti

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...