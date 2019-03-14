Bakan Akar’a göre sıkıntı yok: F-35’ler kasımda Malatya’ya gelir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarının kasımda Malatya’ya gelmesini beklediklerini söyledi.
ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın almaktan vazgeçmemesi durumunda Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmeyeceğini son dönemde daha sık dile getirmeye başladı. Türkiye ise ısrarla S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini anlatıyor.
Ankara cephesinden son açıklama Akar’dan geldi: “Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almayı sürdürüyor. Kasım’da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.”