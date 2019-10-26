Hulusi Akar: Türkiye durduğu yerde duruyor, NATO’nun merkezindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından, “Türkiye nereye gidiyor” gibi soruların öylemlerin olduğunu anımsatarak, “Türkiye durduğu yerde duyuyor. Biz NATO’nun merkezindeyiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde gazetecilerle bir araya gelen Akar, NATO’yla ilgili sorumlulukların gerek operasyonlar gerekse tatbikatlar bağlamında eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.

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İnsan hakları ihlali iddialarını kabul edilemez olarak nitelendiren Akar, “Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Kürtler bizim kardeşimiz. Hiçbir ayrımız, gayrımız yok” dedi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da uluslararası hukuka, kurallara adım adım uyduklarını belirten Akar, ‘çok açık ve son derece şeffaf bir operasyon uygulandığını’ söyledi.

‘Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil’

‘Terörle, teröristle mücadele konusunda Türkiye’nin yalnız bırakıldığının’ altını çizen Akar şunları söyledi:

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“Birtakım ifadeler kullanılıyor, iddialar çıkıyor basında, ‘etnik temizlik’. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil… Gerçeklerle hiç alakası olmayan tamamen yalan, iftira bir iddiadır bu… Arazi orada, alan orada, her şey açık. Kim gelmek istiyorsa gelsinler götürelim, bakalım inceleyelim orada böyle bir şey var mı? Kimyasal silah kullanılmış mı, bakalım. Bazı kavramlar, çok ağır kavramlar çok enteresan şekilde kolaylıkla kullanılmakta, bu hiç uygun değil.“

30 Ekim’de İsviçre’nin Cenevre kentinde anayasa komitesinin toplanacağını anımsatan Akar şöyle devam etti: “Bu konuda gerekli mutabakat sağlandı. Bu komite çalışmalarını tamamlayacak. Ardından serbest bir seçim yapılacak. Suriye’deki ve Suriye dışındaki bütün Suriyeliler katılacaklar ve bu seçim sonunda meşru bir hükümet teşekkül edecek ve bu hükümete herkes saygı gösterecek.”

‘Sahadaki uygulama planlandığı gibi gidiyor’

Tel Abyad ve Resulayn’da insani yardım faaliyetlerini belirten Akar, Rusya’nın Soçi kentinde sağlanan mutabakatı anımsatarak şöyle devam etti: “30 kilometre güneye doğru, oradaki teröristleri, YPG’yi çıkaracaklar. Saat konusunda da Ruslarla anlaştık, 150 saat dedik. 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor. O zamana kadar olayları yakinen takip ediyoruz. Ondan sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız.”

Soçi’deki mutabakatla ilgili sahadaki uygulamanın sorulması üzerine ise “Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor” diyen Akar, ‘güvenli bölge’ye yönelik Almanya’dan gelen teklife de değinen Bakan Akar, şunları söyledi: “Gelsinler, önce teklifi tam olarak anlayalım, nedir, ne değildir. Bu teklifle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çalışma ile uyumu, birleştirilmesi konusunda da faaliyetlerimizi sürdürebilir, değerlendirmemizi tamamlayabiliriz.”