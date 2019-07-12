Hulusi Akar: Patriot almak için de yoğun bir çalışmamız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerini de almayı düşündüğünü söyledi.
Akar, “Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir” dedi.
Bugün (12 Temmuz) Türkiye’ye teslimatına başlanan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin de bilgi veren savunma bakanı, “Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir” diye konuştu.