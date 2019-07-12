Hulusi Akar: Patriot almak için de yoğun bir çalışmamız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerini de almayı düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Akar, “Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir” dedi.

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Akar: "Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir." — AA Canlı (@AACanli) July 12, 2019

Bugün (12 Temmuz) Türkiye’ye teslimatına başlanan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin de bilgi veren savunma bakanı, “Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir” diye konuştu.



