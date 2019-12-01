Hulki Cevizoğlu: Türkiye’de yine bir ‘kusursuz cinayet’ işlendi!

Türkiye’de yine bir “kusursuz cinayet” işlendi!

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Ülkenin en çok satan (ve okunan) gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, bir “kulis” haberi yazdı, ortalık karıştı.

İddiaya göre, “Bir CHP’li gizlice saraya gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve CB da ona ‘Sen CHP genel başkanı olacak adamsın, ben de sana yardım ederim‘ demişti!”

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Herkes bu iddianın peşine düşmüşken, yazarından 1,5-2 gün hiç ses çıkmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalanlamasından ve “Bunu yazan ortada yok” demesinden sonra açıklamalar ve itiraflar peş peşe gelmişti.

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Tekrar ayrıntılara girmeyeceğim.

Herhalde İletişim Fakültelerinde örnek olay (vaka) olarak kayda geçmiştir.

Olaydaki “anahtar sözcükler” şöyle:

Rahmi Turan, gizli CHP’li, Muharrem İnce, gizli AKP’li, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talat Atilla, Uğur Dündar.

Hulki Cevizoğlu’nun yazısı