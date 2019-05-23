Gazeteci Hulki Cevizoğlu: İmamoğlu ve Yıldırım’ı bir araya ben getireyim

Uzun yıllar sunduğu ‘Ceviz Kabuğu’ programıyla tanınan gazeteci Hulki Cevizoğlu, 23 Haziran’da İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a kendi moderatörlüğündeki bir televizyon programında bir araya gelmeleri için açık çağrıda bulundu.

Çağrısını Twitter mesajı ile paylaşan Cevizoğlu, şöyle dedi:

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“Açık Davet: İstanbul BBB adayları Sn. İmamoğlu ve Sn. Yıldırım’ın beni̇m moderatörlüğümde bi̇r araya gelmeleri̇ i̇çi̇n açık davette bulunuyorum. (“Patronsuz” bir gazeteci şu ara en iyisidir!) (Yetkililere de başvuruları yaptık)”

AçıkDavet: İSTANBUL BBB ADAYLARI Sn. İMAMOĞLU VE Sn. YILDIRIM'IN BENİM MODERATÖRLÜĞÜMDE BİR ARAYA GELMELERİ İÇİN AÇIK DAVETTE BULUNUYORM. ("Patronsuz" bir gazeteci şu ara en iyisidir!) (YETKİLİLERE DE BAŞVURULARI YAPTIK)@ekrem_imamoglu,@BA_Yildirim,@BY,@tcbestepe, @kilicdarogluk — Dr. Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) May 23, 2019

Ceviz Kabuğu programı, şu sıralarda sponsor bulunamadığı için herhangi bir televizyon programında yayınlanamıyor. Ancak Hulki Cevizoğlu, şu anda KRT TV’de (Kültür Radyo Televizyonu) cumartesi günleri saat 22:00’de ‘Akıl Çelen’ adlı programı hazırlayıp sunuyor.