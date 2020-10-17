‘Hulahup çeviren kız’ resmini Banksy yapmış

Aktivist grafiti sanatçısı Banksy, Britanya’daki Nottingham kentinde bir binanın dış duvarını süsleyen sanat eserini internet sitesi ve Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Bir güzellik salonunun duvarındaki eser, bisiklet lastiğiyle hulahop yapan bir kızı tasvir ediyor. Çizildiği duvarın önündeki direğe arka tekeri olmayan bir bisikletin de bağlı olduğu resim, daha önce birkaç kez siyah boyayla karalanmıştı.

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Banksy’nin Instagram hesabından yapılan doğrulamanın ardından, insanlar fotoğraf çektirmek için duvar resminin bulunduğu noktaya gitmeye başladı.

Bournemouth Sanat Üniversitesi’nden ‘Banksy uzmanı’ profesör Paul Gogh, ilk başta eserin sahibinin Banksy olduğundan şüphe duysa da, resimden ‘oldukça memnun’ olduğunu söyledi.

Gogh, yapıtın arkasındaki anlam hakkında konuşurken, şunları söyledi: “Merak uyandırıyor. Son dört veya beş Banksy eserinin hepsi ‘corona’ veya haberlerdeki bir şeyle ilgili. Bu resim çok daha tuhaf ve çok daha fazla anı yaşıyor. Burada biri kendi kendine eğleniyor. Belki de verdiği mesaj budur: ‘Zor günlerdeyiz, en iyi şekilde yararlanmaya çalışalım ve bozulmuş bir şeyden biraz eğlenelim.’“