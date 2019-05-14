Hükümlüye Cumhuriyet ve Evrensel vermeme gerekçesi: Güvenlik tehdidi

Van’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan hükümlüler Talet Şanlı ve Tamer Korkmaz’ın, kendilerine Cumhuriyet ve Evrensel gazetesi verilmemesi nedeniyle yaptığı itiraz reddedildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre Şanlı ve Korkmaz’a 19 Mart tarihli Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri, bazı sayfalarında açlık grevleri haberleri yer aldığı için verilmedi. İkilinin Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı itiraz reddedilince Van İnfaz Hakimliğine başvuruldu. İnfaz Hakimliği de kararı reddetti.

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Van İnfaz Hakimliği gerekçeli kararında basın özgürlüğünün sınırsız olmadığına değinerek, “Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilemez” maddesine gönderme yaptı.