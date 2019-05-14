Hükümlüye Cumhuriyet ve Evrensel vermeme gerekçesi: Güvenlik tehdidi

Van’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan hükümlüler Talet Şanlı ve Tamer Korkmaz’ın, kendilerine Cumhuriyet ve Evrensel gazetesi verilmemesi nedeniyle yaptığı itiraz reddedildi.
Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre Şanlı ve Korkmaz’a 19 Mart tarihli Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri, bazı sayfalarında açlık grevleri haberleri yer aldığı için verilmedi. İkilinin Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı itiraz reddedilince Van İnfaz Hakimliğine başvuruldu. İnfaz Hakimliği de kararı reddetti.
Van İnfaz Hakimliği gerekçeli kararında basın özgürlüğünün sınırsız olmadığına değinerek, “Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilemez” maddesine gönderme yaptı.
Kararda, ayrıca, kurum içi yönetmeliğinin 31’inci maddesindeki ‘Kurum güvenliğini tehdit eden, herhangi bir silahlı yada silahsız terör örgütüne ait simge ve renkleri içeren bayrak, flama, kıyafet bulunan fotoğraf, resim, yazı ve her türlü aksesuar hükümlü ve tutukluya verilmez’ ifadesi anımsatılarak şöyle dendi: “Söz konusu maddeler göz önünde bulundurularak, adı geçen gazetenin yayın ilkesi, yapmış olduğu haberler bütün halinde incelendiğinde kurum güvenliğimizi tehlikeye düşürücü unsurlara yer verildiği anlaşılmaktadır.”