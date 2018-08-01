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Yaramazlara biraz batar!

Hükümetten ‘yaptırım kararı’na: Karşı yaptırım listesi hazırlanıyor, tedbir alınacak

Bir hükümet yetkilisi, ABD’nin iki bakana aldığı yaptırım kararıyla ilgili “Hükümetimiz, ABD’nin kararına karşı bir yaptırım listesi hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü pastör (rahip) Andrew Brunson’ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

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Habertürk’e konuşan bir hükümet yetkilisi, ABD makamlarıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Hükümet yetkilisi şöyle devam etti: “Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor. İki ülkenin de geçmişten gelen güçlü bağları ve stratejik işbirliği var. Görüşmelerde iki taraf da bu ilişkileri koruyacak iradeyi ortaya koydu. ABD tarafında, bu görüşmelere ve kurulan diyalog mekanizmasına rağmen, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir ‘ekonomik yaptırım’ çalışması içerisine girilmesi talihsizlik olur. Görüşmeler bu kadar yapıcı bir havada geçerken, bu sürece geri döndürülemez şekilde zarar verilme çabası kabul edilemez.”

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Türkiye’nin bu diyalog sürecinin ‘iki ülke için de olumlu sonuçlar vermesini‘ amaçladığını aktaran hükümet yetkilisi, “Ancak elbette, ABD’den olası bir yaptırım kararına mütekabiliyet esasına göre cevap verilecektir. Bu kapsamda hükümetimiz, ABD’nin kararına karşı bir yaptırım listesi hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, ABD tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir. Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir” diye konuştu.

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