Hükümetten katliam sonrası ABD’ye sert sözler: Filistinlilerin kanı elinizde

Hükümet ve siyasi partiler, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı söylemde birleşti. Hükümetin ABD’ye de sert sözlerle yüklenmesi dikkat çekti.

ABD, bugün büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. Elçilik törenle açılırken, Filistinliler de sokaklara çıkarak gösteri yaptı. İsrail’in saldırıları sonucunda onlarca insan hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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‘ABD ortak oldu’

Başbakan Binali Yıldırım, elçiliğin taşınma kararını ‘yok hükmünde’ saydıklarını belirterek İsrail’in yaptıkları “Alçak bir katliam” olarak tanımladı. Başbakan, “Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, elçiliğin taşınmasının Filistin halkının meşru haklarını yok saymak anlamına geldiğini belirterek “Bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Kudüs davası’na sonuna kadar sahip çıkacaklarını aktararak “Katliamı kınamak yetmez, adım atmak gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa, bundan sonra daha fazlasını da yapacağız” dedi.

‘ABD’nin eline kan bulaştı’

Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katliamdan İsrail kadar ABD’nin de sorumlu olduğunu söyledi.

Bozdağ, şunları kaydetti: “ABD’nin Kudüs kararı bugünkü olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Bugün tarihe ‘Kara Pazartesi’ olarak geçecektir. Bugünkü katliam ABD ve İsrail’in ortak eseridir. Artık ABD’nin eline de Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.”

‘Filistin halkıyla beraberiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katliamı lanetlediğini belirterek ‘mazlum Filistin halkıyla beraber olduklarını’ söyledi.

CHP lideri, ‘ABD yönetiminin gözü önünde’ İsrail’in Ortadoğu’da uyguladığı zulmün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu kaydetti.

HDP’den BM’ye çağrı

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin yazılı açıklamasında, “Filistinliler için ‘Büyük Felaket’ olarak tanımlanan Nakba’nın yıl dönümüne denk getirilen Kudüs’ü başkent yapma girişimi tam anlamıyla bir provokasyondur” dendi.

Birleşmiş Milletler’in ‘vahşet’i durdurmak için önleyici rol oynaması gerektiği ifade edilen açıklamada, ‘tüm sorumlu hükümetler’ acilen göreve çağırıldı.

Akşener: Yalnız değiller

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter mesajında “Türkiye var oldukça Filistin yalnız değildir” dedi.

İYİ Parti de yazılı açıklamasında Filistinlilere zulmün 70 yıldır devam ettiğini belirterek ‘hak yerini buluncaya kadar’ davayı sahipleneceklerini dile getirdi.

EMEP, ÖDP ve SYKP de katliamı kınadı.