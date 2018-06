Hükümetten Kandil açıklaması: Her an her şey olabilir

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik operasyon ihtimali için, “Her an her şey olabilir” dedi.

AA Editör Masası’na konuk olan Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bozdağ, PKK’ye yönelik operasyonlardan bahsederken, “Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil’e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür” diye konuştu.

Başbakan yardımcısı, CHP heyetinin Adalet Bakanlığı’nda Fethullah Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin belgelerin usule uygun olup olmadığı yönündeki incelemesi konusunda da şunları söyledi: “Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler. Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, ‘Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok. Burada ipe un seren ABD tarafıdır’ diye açıklama yapmalarını beklerdik.”

Bozdağ seçimler konusunda da “Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, ‘millet ittifakı’ değil. Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, ‘millet ittifakı’nın doğrudan müttefikidir” dedi.