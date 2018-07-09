Hükümetten işaret: Bedelli askerlik cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olabilir

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik için cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabileceğini söyledi.

‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümetin gündeminde. Son olarak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik için, “Milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır” demişti. Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim’den sonra gündeme geleceğini kaydeden Bozdağ, KHK’yla yapılmayacağını söylemişti.

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Habertürk yayınına katılan Şentop, “Şahsi kanaatim, bu konu cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilir. TSK ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bazı düzenlemeler yapılabilir” dedi.