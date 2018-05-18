Hükümetten İnce’nin ‘Gülen iddiası’na: Yalan söylüyorsunuz, talep usulüne uygun

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “ABD’liler söyledi, hükümet usülünce Gülen’i istememiş” diyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yanıt verdi: “Alenen yalan söylüyorsunuz, usulüne uygun talep ettik.”

Dün akşam CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ adlı programa telefonla bağlanan İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirtip, “Fethullah Gülen’in iadesi için usülune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

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‘Sizi ABD’den arayan ABD’li mi Türk mü?’

Bozdağ, ‘teröristbaşı Gülen’in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde, bir eksiklik ya da yanlışlık bulunmadığını‘ savunarak şunları söyledi: “Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD’den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz. Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da cumhurbaşkanı seçmez.”

İnce’ye yaptığı telefon konuşmasını soran Bozdağ şöyle devam etti: “Sayın İnce, sizi ABD’den arayan ABD’li mi Türk mü? Eğer arayan ABD’li ise CIA’dan mı yoksa FBI’den mi veya Adalet Bakanlığı’ndan mı veyahut da başka bir ABD’li mi? Sizi arayan Türk ise FETÖ üyesi mi veya FETÖ beslemesi mi ya da başkaca bir Türkiye düşmanı mı? Sahi kim?”