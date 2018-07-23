Hükümetten ‘iddialı’ çalışma: Devletteki doktor maaşı 200 bin liraya çıkabilir

Sağlık Bakanlığı’nın kamu sağlık personeline döner sermayeden ödenen ek ücretleri artırarak en nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin liraya kadar maaş almasının önünü açan bir düzenlemeye hazırlandığı öne sürülüyor.

Devlet hastanelerinden özel sektöre kayışı engellemek için doktorların hastane döner sermayelerinden maaşları dışında aldıkları ödeneklerin artırılması uzun süredir iktidarın gündemindeydi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hekimlere yönelik saldırılara karşı önlem alınırken ücret ve özlük haklarında da düzenleme yapılacağını söylemişti.

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İktidara yakın Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde döner sermayeden yapılan ödemelerde üst sınırın kaldırılacağı ve düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacağı belirtildi.

Haberde bu uygulamanın kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar gibi üst nitelikli operasyonları yapan personelin 200 bin TL’ye kadar aylık gelire ulaşmasına imkan tanıyacağı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı’nın da onayladığı düzenlemenin TBMM’de yasalaşmasının ardından uygulamaya gireceği ifade edildi.