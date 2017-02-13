Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

‘Hayır’ diyenler ‘terörist’ ilan edilmişti

Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini ve ‘ülkeyi ölüp parçalamak istediğini’ söylemişti.

Yıldırım,“PKK ‘Hayır’, FETÖ ‘Hayır’ dediği için biz bu değişikliğe ‘Evet’ diyoruz dedik” demişti.

‘Terör örgütleri tüm güçlerini seferber ediyor’

Bakanlar kurulu toplantısının ardından konuşan Kurtulmuş, referandumun başlı başına büyük bir olay olduğunu belirterek, kastedilen şeyin ne olduğunu “Günlerdir PKK’nın üst düzey yöneticileri, halkoylamasından ‘Hayır’ çıkması için çalışmaların artırılması için çalışma yürütüyor. FETÖ’nün networkünün ‘Hayır’ kampanyasına destek veren, tüm güçlerini seferber eden bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz” diye açıkladı.

‘Hayır’ diyecekleri terörist ilan etmek başka bir şey’

Erdoğan ve Yıldırım’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve ‘algı operasyonu’nun parçası haline getirildiğini öne süren Kurtulmuş, “Kurumsal olarak FETÖ’nün, PKK’nın ‘Hayır’ kampanyasına destek verdiğini söylemek başka bir şey, ‘Hayır’ oyu verecek vatandaşlarımızı terörist ilan etmek başka bir şey. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız böyle bir şey söylememişlerdir. Devlet düşmanı olan unsurların tavrını dile getirmişlerdir” diye konuştu.

‘Algı operasyonunun parçası haline gelmeyin’

Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Söylenen çok nettir. Türkiye’de Türkiye düşmanı olan bazı grupların alenen ‘Hayır’a destek vermeleri, ‘Hayır’cılar teröristtir’ anlamına gelmiyor. Herkes bunu doğru anlasın. Yanlış bir algı operasyonunun parçası haline gelmesin.”