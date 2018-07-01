Hükümetten Eylül’ün katli sonrası kimyasal hadım hamlesi: ‘Devreye sokacağız’

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ sekiz yaşında çocuğun öldürülmesini değerlendirirken, ‘insanlıktan nasibini almayan insanların topluma tehdit oluşturmaması için’ önlemleri artıracaklarını, kimyasal hadım yönteminin devreyle sokacaklarını açıkladı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cesedi 29 Haziran’da toprağa gömülü bulunmuş, cinayetle ilgili bir kişi tutuklanmıştı. Çocuğun öldürülmeden önce cinsel istismara maruz kaldığı otopsi raporuyla belirlenmişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuyla ilgili açıklama yaparken alınacak önlemlerle ilgili şu bilgiyi verdi: “Cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde Meclisimiz inşallah bu tasarıyı, daha doğrusu teklif olacak, bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır.”