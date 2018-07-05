Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hükümetten en net açıklama: Kabine açıklanınca OHAL bitecek, yarın son KHK

Başbakan Binali Yıldırım, son bir KHK çıkacağını ve OHAL’in son bulacağını söyledi.

Polisin Ankara Üniversitesi’ne baskını, akademinin sembolü olmuştu. (Fotoğraf: Reuters)

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı. Seçimin ardından yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde iki liderin OHAL’in kaldırılması konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Reklam

AA’nın Editör Masası yayınına katılan Yıldırım, “Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak. Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil” diye konuştu.

6 Temmuz Cuma günü son bir KHK yayınlanacağını aktaran ‘son başbakan’, içeriği de paylaştı: “OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak.”

Reklam

Cumartesi günü TBMM’de milletvekilleri yemin edecek. Erdoğan ise pazartesi günü saat 16.00’da yemin edecek ve göreve başlayacak. Aynı gün saat 18.00’de ‘Ak Saray’da tören yapılacak. Akşam yemeğinden sonra da Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak. Kabinenin 16 bakan ve en az üç cumhurbaşkanı yardımcısından oluşması bekleniyor.

Yeni KHK: Bakanlar kurulunun yetkileri cumhurbaşkanına devredildi

Erdoğan ve Bahçeli’nin ‘OHAL uzlaşması’: İhtiyaç halinde yasal düzenleme yapılır


SON HABERLER

Seçim (1): Geçirmek, racon, siyaset ve toplum…

Başta siyasetçiler olmak üzere herkesin birbirine racon kestiği, kabadayılığın makbul sayıldığı, sıradan yurttaşın silahla poz verebildiği, cenazelerin yuhalandığı, gazetecilerin pervasızca hedef gösterildiği, bakanların parti liderlerini telefonla tehdit ettiği, her felaketin/katliamın üç gün sonra unutulduğu, edepli davranışın giderek lüks sayıldığı ve seçim gecesi ortalıkta silahlı tekinsiz tiplerin ‘kutlama yaptığı’ (!) bir memlekette, hangi partinin kaç milletvekili çıkardığı hakikaten önemli mi?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...