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Yaramazlara biraz batar!

Hükümetten ‘af’ sorusuna: Gündemimizde yok, pozisyonumuzu koruyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP’nin af teklifiyle ilgili “Gündemimizde af yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘Af’ konusunu ilk defa MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.

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Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti. MHP, Meclis açıldığı zaman sunacakları ilk tekliflerden birinin af olacağını da duyurmuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısının ardından ‘af’la ilgili soruya yanıt verdi: “Gündemimizde af yok. Daha önce açıkladığımız pozisyonumuz neyse onu koruyoruz. Konuyla ilgili tartışmalara devam ediyoruz.”

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