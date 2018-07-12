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Yaramazlara biraz batar!

Hükümetten adım adım gelen ‘bedelli’ye: Anlık değil, kalıcı bir çözüm istiyoruz

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerlik için “Anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘Bedelli askerlik’ son dönemde ‘seçim sonrası’ koşuluyla hükümetin gündeminde. Son olarak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik için, “Milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır” demişti. Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim’den sonra gündeme geleceğini kaydeden Bozdağ, KHK’yla yapılmayacağını söylemişti.

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CNN Türk yayınına katılan Turan, bedelli askerliğe karşı olmadıklarını söyledi: “Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi ‘bedelli’ ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı.”

‘Kalıcı bir çözüm’ istediklerini aktaran Turan, “Yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak ‘Yarın yapıyoruz’ diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir” diye konuştu.

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AKP’li vekil sözlerini şöyle bitirdi: “Sadece ‘Para verdim askerlik yaptım’ değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabiİ ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların ‘Hadi bakalım git askerlik yap’ dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz.”

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