Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması öne çekiliyor

Hükümet Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın Meclis gündeminde öne çekilip bugün ele alınmasını önerdi.

Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün ve Moritanya da katılmıştı.

Türkiye ise şu zamana kadar taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı.

AKP’den ani karar

Aslında Meclis genel kurulu gündeminde Katar’la imzalanan iki anlaşmanın görüşülmesi 101 ve 102’nci sırada yer alıyor.

Ancak Reuters’ın AKP ve MHP gruplarından edindiği bilgiye göre, ‘Türkiye ile Katar arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması’ ile “Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü” ön sıralara çekilmek isteniyor.

Genel kurulda akşam saatlerine doğru ele alınması beklenen anlaşmaların AKP’nin mevcut çoğunluğuyla onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Katar’la imzalanan eğitim, deniz taşımacılığı ve gemi adamlarıyla ilgili üç diğer anlaşmanın da önümüzdeki günlerde öne çekilerek onaylanabileceği belirtiliyor.

Haziran 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Türkiye’nin Katar’da askeri üs kurmasına karar verilmişti.

CHP: Türkiye’yi taraf yapar

Reuters’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise bugün anlaşmaların onaylanmasının aleyhine bir tutum izleyeceklerini söyleyerek, “Bu aşamada bu anlaşmaların onaylanmasına olumlu bakmıyoruz. Çünkü bu onay Türkiye’yi bir anda bu krizde taraf edecek ve Suudi Arabistan bloğunun karşısına alacak bir adım olarak algılanacaktır” dedi.

Katar, bugün önceki saatlerde gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasa geçtiklerini duyurmuştu.