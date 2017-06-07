Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması kabul edildi

Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşma, AKP oylarıyla Meclis gündeminde öne çekildi. Her iki anlaşma da Meclis’te kısa sürede kabul edildi.

Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün ve Moritanya da katılmıştı.

Türkiye ise şu zamana kadar taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı.

AKP’den ani karar

Meclis genel kurulu gündeminde 101 ve 102’nci sırada yer alan Katar’la imzalanan iki anlaşmanın görüşülmesi genel kurulda kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, önerinin kabul edildiğini açıkladı.

Meclis bugünkü çalışmalarına söz konusu iki anlaşma onaylanana kadar devam edecek.

Reuters, AKP ve MHP gruplarından edindiği bilgiye dayanarak, ‘Türkiye ile Katar arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması’ ile “Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü” ön sıralara çekilmek istendiğini duyurmuştu.

İki öneri de kabul edildi

Meclis’te görüşülmesine başlanan Türkiye ile Katar arasında jandarma eğitimine ilişkin işbirliği protokulü kısa sürede kabul edildi.

Bu kapsamda iki ülke arasında şu alanlarda işbirliği yapılacak: Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretler, tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek eğitim (lisan eğitimi dahil) ve öğretim, iç güvenlik eğitimi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eğitimi, toplumsal olaylara müdahale eğitimi, askeri kolluk görevlerine yönelik eğitimler ve mobil eğitim timi görevlendirmeleri, her iki tarafın birlik, karargah ve kurumlarında verilecek görev başı eğitimi, tarafların okul, eğitim merkezi ve birliklerinde karşılıklı verilecek kurslar, eğitimde kullanılan teçhizat ve eğitim yardımcı malzemelerinin geliştirilmesinde karşılıklı yardımlaşma, müşterek konularda tecrübe ve bilgi mübadelesi ile teknolojik iş birliği, eğitim-öğretim ve teknik-lojistik konularda bilgi ve tecrübe aktarımı maksadıyla danışmanlık hizmeti sağlanması, Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve kurs görmek üzere personel gönderilmesi.

İlk anlaşmanın kabul edilmesinden kısa süre sona TSK mensuplarının Katar topraklarında konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma da Meclis’te kabul edildi.

Bu kapsamda Katar’ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi öngörülüyor.

Katar’la imzalanan eğitim, deniz taşımacılığı ve gemi adamlarıyla ilgili üç diğer anlaşmanın da önümüzdeki günlerde öne çekilerek onaylanabileceği belirtiliyor.

Haziran 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Türkiye’nin Katar’da askeri üs kurmasına karar verilmişti.

CHP: Türkiye’yi taraf yapar

Reuters’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise bugün anlaşmaların onaylanmasının aleyhine bir tutum izleyeceklerini söyleyerek, “Bu aşamada bu anlaşmaların onaylanmasına olumlu bakmıyoruz. Çünkü bu onay Türkiye’yi bir anda bu krizde taraf edecek ve Suudi Arabistan bloğunun karşısına alacak bir adım olarak algılanacaktır” dedi.

Katar, bugün önceki saatlerde gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasa geçtiklerini duyurmuştu.