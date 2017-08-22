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Hükümetle memur sendikaları zam oranında anlaştı

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Memur maaşlarına zam oranı belli oldu: 2018’in ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 3,5; 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 3,5,

2019 yılı ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca altı aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.”

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