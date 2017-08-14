Hükümetin zam teklifi KESK’i de memnun etmedi: Emekçilerin aklıyla oynuyor

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Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), hükümetin kamu çalışanlarına yaptığı zam teklifini yetersiz buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin memurlara teklifinin gelecek iki yılda altı aylık her dönem için yüzde 3 olduğunu duyurmuştu.

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Hükümetle masaya oturan Memur-Sen teklifi ‘kabul edilemez’ bulmuştu.

Sendika.org’a konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, teklifin kulislerde dolaştığını, şaşırmadıklarını söyledi.

“İsteriz ki Memur-Sen’in bu tepkisi gerçek bir tepki olsun, bir mizansenden öte bir tepki olsun” diyen Gezen, şöyle devam etti: “Çünkü bu haliyle bu teklif emekçilerin haklarını telafi eden, ihtiyaçlarını gören bir teklif olmaktan çok uzak, kamu emekçilerinin aklıyla oynayan bir teklif. Biz daha önce de söylemiştik, yine söylüyoruz: Bu masa gerçek bir TİS masası değildi. OHAL koşullarında ve KHK rejiminde gerçek bir toplu sözleşme olması söz konusu değil. Emekçilerin gerçek hak ve çıkarları için bizimle beraber hareket ederler, iktidarın yanında olmaktan vazgeçerler.”