Hükümetin zam oranı teklifine Memur-Sen’den ret: Bu teklife kapalıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin memurlara teklifinin 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için yüzde 3 olduğunu açıkladı.

Bakan, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memurlara 2018’in ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 3, 2019 yılında da aynı şekilde yüzde 3 artı yüzde 3 zam teklif etti. Sarıeroğlu altı aylık enflasyonun, ilgili tutarı aşması halinde fark ödeneceğini de belirtti.

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‘Bu teklife kapalıyız’

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, “Masaya yüzde 16 ve yüzde 18 oranında ilk teklifle geldik. Kamunun teklifini müzakere etmeye değer bulmuyoruz. Bu teklife kapalıyız. Yeni makul teklifler bekliyoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen, 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam ile, 2019’da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8’lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını istiyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin 21 Ağustos’a kadar devam etme ihtimali bulunuyor. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise zam oranını belirlemek üzere bu tarihten itibaren Hakem Heyeti devreye girecek.