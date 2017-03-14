Hükümetin yaptırımları Erdoğan’ı ‘kesmedi’: Yapılacak daha çok şey var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanların referandum toplantılarına izin verilmemesiyle ilişkilerin gerildiği Hollanda’nın ‘bir özürle geçiştiremeyeceğini’ söyleyip yaptırımların artırılacağının sinyalini verdi.

Hükümet, hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından Hollanda’ya daha çok diplomatik yaptırımlar uygulama kararı almıştı. AKP’nin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarda başı çeken Hollanda’ya ekonomik yaptırım kararı almaması dikkat çekmişti.

Başından beri özür dilemeyeceklerini, aksine özür dilemesi gerekenin Türkiye olduğunu savunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptırımları ‘tuhaf’ ama ‘çok da kötü değil’ diye yorumlamıştı.

‘Sakın ha oy vermeyin’

Cumhurbaşkanı, Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada Hollanda’yla krize de değindi.

Avrupa’nın meydanı ‘faşistlere ve yabancı düşmanları’na bıraktığını söyleyen Erdoğan’aın hedefinde Hollanda’nın yanısıra Almanya da vardı: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza gösterilen saygısızlık uluslararası diplomasiye yapılmıştır. Viyana Sözleşmesi, AB kriterleri Hollanda yönetimi tarafından ayaklar altına alınmıştır. Çıkmış Almanya’nın şansölyesi ‘Ben Hollanda’nın yanındayım’. Senin ondan farkın olmadığını biliyoruz. Onlar atlarıyla, itleriyle saldırıyor, sen de öyle. Hala Avrupa ülkelerinin destek vermesi manidardır.”

Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilere, yaşadıkları ülkelerdeki seçimler için tavsiyede de bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir tane ırkçı başa güreşiyormuş, bir de iktidardaki parti. Ben de buradan Hollanda’ya ve Almanya’ya sesleniyorum. Türkiye’ye düşmanlık güdenlere, oradaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime diyorum ki, gelin oylarınızı verirken bu ikiliye sakın oy vermeyin. Hayır kampanyası için oralara gidenler varsa bu tuzağa düşmeyin.”

‘Yapılacak daha çok şeyler var’

Erdoğan, Türkiye’nin daha fazla yaptırım uygulayacağının da sinyalini vererek şunları söyledi: “Türkiye’deki büyükelçiliklere de, konsolosluklara da giriş çıkışı yasaklamış vaziyetteyiz. Dün bakanlar kurulumuz aldığı kararları açıkladı ama daha çalışacağız. Bu millet sıradan bir millet değil. Tanıyacaklar. Yapılan yanlışların bedelini özürle falan geçiştiremezler. Yapılacak daha çok şeyler var. Hollanda başta olmak üzere neo-nazi zihniyetine esir olanların hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır” dedi.

Erdoğan, bu yaptırımların nasıl olacağına ise değinmedi.

Krizden ‘Evet’ çıkardı

Erdoğan, Avrupa ile başlayan krizi referanduma bağlamayı da ihmal etmeyip yaşananlardan sonra ‘Evet’ oyu vermeye çağırdı: “16 Nisan’da yapılacak halkoylaması Türkiye düşmanlarına verilecek en güzel cevap olacaktır. Bir tarafta Kandil var, Kandil’in uzantıları var. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar milletimizin basireti onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Milletimiz hak ettikleri dersi sandık başında verecektir.”