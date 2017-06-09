Bakanın şartı: Tüm kesimler isterse kıdem tazminatının fona devri rafa kalkabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatının fona devrinin, ‘tüm kesimler isterse rafa kalkabileceğini’ söyledi, ancak ‘şimdilik böyle bir gündemin olmadığını’ kaydetti.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre önceki gün ekonomi muhabirleriyle iftarda bir araya gelen Müezzinoğlu, gelecek günlerde de kıdem tazminatının gündem olacağını söyledi.

Bakan, şu anda kıdem tazminatı alanların oranının yüzde 20’yi geçmediğini belirterek, ‘mağduriyetlerin olduğu bir tabloya duyarsız kalmalarının’ ya da “Ben şundan hiç geri adım atmam” demenin doğru olmadığını kaydetti.

Müezzinoğlu, halen ‘olgunlaştırılan’ düzenlemeyle ilgili tarafların tavrına bakacaklarını anlattı: “O zaman işçiler de işverenler de ‘Mevcut halden memnunuz’ diyorlarsa, biz kendimiz için çıkarmıyoruz. Dolayısıyla bütün kesimler mevcudun devamından yanaysa alırız, bir kıyıya koyarız, tekrar bir ihtiyaç olduğunda birileri getirmek istiyorsa getirir. Ama şu anda öyle bir gündemimiz yok.”

Tazminatın fona devri tartışma konusu

Hükümet, kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda bir plan yapsa da henüz netleşmiş bir tasarısı yok.

Kurulması planlanan fona şirketlerin her ay ödeme yapması, çalışanın da kıdem tazminatını emekli olunca alması öngörülüyor. Şu anki sistemde işten çıkarılan, askere giden ya da evlenen işçi, kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor.

Büyük bir işçi kesimini temsil eden DİSK ve Türk-İş düzenlemeye karşı çıkmış, Hak-İş de ‘yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu’ belirterek tüm taraflardan görüş alınması çağrısı yapmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım da ‘kararı olgunlaştırmadan önce taraflarla bir araya geleceklerini’ kaydetmişti.