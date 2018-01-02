Hükümetin şartı: PKK silah bırakırsa ‘barış süreci’ gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olası bir barış sürecinin PKK’nın silah bırakmasıyla başlayabileceğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Çavuşoğlu, “Barış sürecine başlamak için muazzam riskler aldık” dedi.

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Süreç boyunca kendi seçmenlerince de eleştirildiklerini anımsatan bakan, PKK’yla olası bir barış sürecinin başlamasının örgütün silah bırakması halinde gündeme gelebileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, PKK’nın sürecini kullanarak silahlı güçlerini kent merkezlerine indirdiğini belirterek PKK’nın barıştan yana olmadığını anlattı.

Terör bilançosu

AKP’nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015’ten bu yana terör saldırıları ve askeri operasyonlar artarak devam etti.

O günden 22 Aralık 2017’ye kadar 771’i asker, 352’si polis, 89’u da güvenlik korucusu olmak üzere 1212 kişi terör saldırılarında hayatını kaybetti.

Ayrıca yine aynı tarihlerde bombalı saldırılarda 555 sivil öldürüldü.

Son zamanlarda özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve örgütün uzantısı olarak görülen PYD hedeflerine operasyon düzenlemek hükümet tarafından sıkça dillendirilirken, bakanın sözleri sürpriz oldu.