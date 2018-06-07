Konutta faiz indirimi inşaatçılara ‘yaradı’: Bir ayda ortalamanın altı katı zam

Hükümetin bankalara inşaat sektörüne canlılık getirmek için yaptığı çağrı sonucu konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesiyle oluşan avantaj, konut üreticilerinin fiyatları yükseltmesiyle eridi.

Başbakan Binali Yıldırım son iki çeyrektir düşen konut satışlarını canlandırmak adına bankalara faiz indirme çağrısı yapmış, ardından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Şekerbank konut kredi faizini aylık yüzde 1.23’ten yüzde 0.98’e indirmişti. Türk Ekonomi Bankası da (TEB) faizi yüzde 0.99’a kadar düşürmüştü.

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Dünya’dan Uğurcan Gökçen’in haberine göre, İstanbul’daki sıfır ile bir yaş arası konutlardaki fiyat artışı, faizlerin yüzde 0.98’e düşürülmesi sonrası mayıs ayında yüzde 4.12 oldu.

Endeksa’nın verilerine göre, Merkez Bankası’nın (TCMB) son olarak mart ayına ilişkin açıkladığı Yeni Konut Fiyat Endeksi, yüzde 0.34 yükseldi. Mart ayı baz alındığında son 12 aylık ortalama fiyat artışı ise yüzde 0.7.

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Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, İstanbullu konut üreticilerinin mayıs ayında fiyatlara son bir yıldaki aylık ortalamanın altı katı zam yaptığı görülüyor.

Dörtte biri eridi

Faizler yüzde 1’in altına inmeden önce 200 bin liralık konut kredisi almak isteyen tüketici, 120 ay vadeli, aylık yüzde 1.23’lük faiz oranından krediyi 385 bin TL lira olarak geri ödüyordu. Bu rakam yüzde 0.98 kampanyasıyla birlikte 341 bin liraya geriledi. Yani tüketici şu anda 44 bin lira daha az faiz ödeme fırsatı elde etmiş durumda.

Fakat, faiz indiriminden sonra gelen fiyat artışıyla birlikte bu 44 bin liralık avantaj yaklaşık dörtte bir oranında törpülendi.

Fiyatlara zam yapılmayacağı taahhüt edilmişti

Hükümet faiz indirimi çağrısının yanında tapu harçlarında da indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8’e düşürmüştü.

Hükümetin girişimlerinin ardından GYODER, İNDER ve KONUTDER, peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatmıştı. Karları sıfırladıklarını belirten 40 firma, 15 Haziran’da sona erecek kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı taahhüt edilmişti.