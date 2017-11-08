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Hükümetin inadı inat: ‘Yaz saati’ yasayla sürekli hale getirildi

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Ülkeyi karanlığa gömen ‘yaz saati’ uygulaması yasayla sürekli hale getirildi. TBMM genel kurulunda görüşülen Torba Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi.

Fotoğraf: DHA

Sabah’tan Eda Işık’ın haberine göre 26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun’un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, bakanlar kuruluna bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi.

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130 maddelik tasarının TBMM genel kurulundaki görüşmelerinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasıyla ileri yaz saati uygulaması devam edecek.

Daha önce, Danıştay, ‘enerji tasarrufu’ gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulamasının ‘sürekli hale gelmesine’ dair bakanlar kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu.

Düzenlemenin KHK’yla yapacağını duyuran hükümet, bundan vazgeçerek, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirecek maddeyi torba yasa tasarısına eklemişti.

Hükümet, torba tasarının TBMM genel kurulundaki görüşmeleri henüz tamamlanmadığı için, Danıştay kararının etrafından dolanarak yaz saati uygulamasını devam ettirecek bir senelik geçici bir karar almıştı.

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