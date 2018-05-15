Hükümetin girişimlerinden sonra: 40 firmadan ‘sıfır karla’ konut kampanyası

Hükümetin inşaat sektörüne canlılık getirmek için yaptığı girişimlerden sonra GYODER, İNDER ve KONUTDER, peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

Reuters’a konuşan yetkililer, indirimli fiyatların 15 Haziran’a kadar geçerli olacağını, bu indirimle beraber kârları sıfırladıklarını belirtti.

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Hükümet son iki çeyrektir düşüş gösteren konut satışlarını canlandırmak adına bankalara faiz indirme çağrısı yapmış, ardından Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredi faizlerini aylık yüzde 1.23’ten yüzde 0.98’e indirmişti. Türk Ekonomi Bankası da (TEB) başlattığı konut kredisi kampanyası ile faizlerini yüzde 0.99’a kadar düşürmüştü.

Hükümet tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8’e düşürmüştü.

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Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 40 firmayı kapsıyor.