Hükümetin aslında demek istediği: Alman yönetimine değil, uygulamalara ‘Nazi’ dedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’nin Alman yönetimini hedef almadığını, uygulamaların o döneme benzediğini söyledi.

‘Alman yönetimine değil, uygulamalara Nazi diyoruz’

NTV yayınında konuşan Çavuşoğlu, referandum kampanyası kapsamında hükümet yetkililerinin Almanya’da yapacağı konuşmaya ilişkin Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’yle ilgili “Mevcut Alman yönetimine ‘Nazi’ demiyoruz, uygulamaları o dönemi hatırlatıyor” diye konuştu.

‘Adam gibi rica ederse…’

Etkinliği Hollanda’da da iptal edilen Çavuşoğlu, konuyla ilgili mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, ‘rest’ çekti: “Rica ederse ‘Seçim sonrası gel’ diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. ‘Her şartta bizim için zor derse’ bu cumartesi giderim.”

‘Karşılaşırsak PYD’yi vururuz’

Yakında başlayacağı öngörülen Rakka operasyonu konusunda ABD’nin kafasının karışık olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rakka operasyonu konusunda ABD’nin kafası karışık, YPG’nin kanton hayallerine izin vermeyeceğiz. Menbiç’e gidersek, PYD oradaysa vururuz; PYD güvenliğimiz için DEAŞ kadar tehlikeli” dedi.

Çavuşoğlu’nun Almanya ve Hollanda’daki etkinlikleri iptal edilmişti. Dışişleri Bakanı, Hamburg’daki Türk konsolosluğunda konuşma yapmıştı. Son olarak İsviçre de Çavuşoğlu’nun konuşmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”