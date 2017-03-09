Hükümetin aslında demek istediği: Alman yönetimine değil, uygulamalara ‘Nazi’ dedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’nin Alman yönetimini hedef almadığını, uygulamaların o döneme benzediğini söyledi.
‘Alman yönetimine değil, uygulamalara Nazi diyoruz’
NTV yayınında konuşan Çavuşoğlu, referandum kampanyası kapsamında hükümet yetkililerinin Almanya’da yapacağı konuşmaya ilişkin Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’yle ilgili “Mevcut Alman yönetimine ‘Nazi’ demiyoruz, uygulamaları o dönemi hatırlatıyor” diye konuştu.
‘Adam gibi rica ederse…’
Etkinliği Hollanda’da da iptal edilen Çavuşoğlu, konuyla ilgili mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, ‘rest’ çekti: “Rica ederse ‘Seçim sonrası gel’ diye, adam gibi rica ederse, seçim sonrası cuma ya da cumartesi gidebiliriz. ‘Her şartta bizim için zor derse’ bu cumartesi giderim.”
‘Karşılaşırsak PYD’yi vururuz’
Yakında başlayacağı öngörülen Rakka operasyonu konusunda ABD’nin kafasının karışık olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rakka operasyonu konusunda ABD’nin kafası karışık, YPG’nin kanton hayallerine izin vermeyeceğiz. Menbiç’e gidersek, PYD oradaysa vururuz; PYD güvenliğimiz için DEAŞ kadar tehlikeli” dedi.
Çavuşoğlu’nun Almanya ve Hollanda’daki etkinlikleri iptal edilmişti. Dışişleri Bakanı, Hamburg’daki Türk konsolosluğunda konuşma yapmıştı. Son olarak İsviçre de Çavuşoğlu’nun konuşmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.
Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”
Dalga büyüyor: Çavuşoğlu’nun konuşmasına bir ret de İsviçre’den
Başbakan ‘kabul etmemişti’: Çavuşoğlu, Rotterdam mitingini iptal etti
Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun
Çavuşoğlu’yla ‘zorlu’ bir görüşme yapan Alman bakan: ‘Nazi benzetmesi’yle sınır aşıldı
Çavuşoğlu, Alman hükümetine Hamburg’dan seslendi: Demokrasi dersi vermeye kalkmayın
Çavuşoğlu’nun iptal edilen konuşmasını yapacağı salonun duvarına ‘Hayır’ yazıldı
Çavuşoğlu kararlı: Ben bugün Hamburg’a gidiyorum, kimse engelleyemez
Çavuşoğlu’na göre toplantı iptalleri ‘Hayır’ baskısı: Ben giderim, kimse durduramaz
Bu kez Çavuşoğlu: Hamburg’daki konuşması ‘yangın alarmındaki eksiklik’ nedeniyle iptal
Merkel’den Erdoğan’a ‘Nazi benzetmesi’ yanıtı: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Almanya’dan bir iptal kararı da AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın katılacağı konferansa
Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz
Bakan Zeybekci, Türkiye-Almanya gerilimine ‘Yunusça’ yaklaştı: Dost evine geldik
Erdoğan’dan Almanya’ya: İstersem gelirim, sokmazsanız dünyayı ayağa kaldırırım
Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları
Bakan Çelik’ten Avusturya’ya: Avrupa’daki ırkçılarla aynı dili kullanıyor
Toplantısı engellenen Bozdağ: İptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında
İzin verilmemişti: Almanya’daki referandum toplantıları ‘kültürel faaliyet’miş
‘Türkiye’de özgür ortam var’ diyen AKP’li Canikli: Almanya’nın yaklaşımı faşizan
Bakan Zeybekci’ye konuşması için Almanya’da üçüncü kez salon bulundu
CHP’li Baykal Almanya programını iptal etti: AKP’lilere uygulanan yasak etkili oldu
Referendum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil
Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok
Sözleşme gereği: Bakan Zeybekci’nin Almanya’da katılacağı etkinlik de iptal edildi
Bakan Zeybekci Almanya’da ısrarlı: Gideceğim, izin vermezlerse ev ev dolaşırım, zafer Allah’ındır
Kılıçdaroğlu da Almanya’ya çattı: Demokrasi dersi verip konuşmayı yasaklarsınız
Almanya’da Bozdağ’ın toplantısını iptal eden belediye başkanı, ‘bomba ihbarı’ndan söz etti
Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu
Çavuşoğlu’na göre Almanya ‘Hayır’a oynuyor: Derin devletin sistematik uygulaması
Sözcü Kalın’a göre Bozdağ’a izin vermeyen Almanya’nın kararı Avrupa için endişe verici
Bozdağ’dan Almanya’ya misilleme: Adalet bakanıyla görüşmemi iptal ettim
Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısına verilen izin geri çekildi: ‘Karar siyasi değil’