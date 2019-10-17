Hükümetin 2020 hedefi: Yıl sonu enflasyon yüzde 8.5

Gelecek yıla ilişkin bütçe ve harcama beklentileri duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, bugün Ankara’da 2020 için öngörülen merkezi bütçe teklifine dair bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Buna göre 2020’de ekonomide yüzde 5 büyüme bekleniyor. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış öngörülürken, ihracatın 190 milyar dolara çıkacağı, seyahat gelirlerinin de 34.3 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl cari işlemler dengesinin yüzde 1.2 açık vermesi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 8.5 düzeyine gerilemesi bekleniyor.

Bütçe açığı 140 milyar

Bakan, gelecek yılın bütçe açığının 138.9 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirterek genel giderin 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderlerin 956,5 milyar lira, bütçe gelirlerinin 956,6 milyar lira, vergi gelirlerinin de 784,6 milyar lira olabileceğini kaydetti.

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Memura 300 milyar lira maaş

Hükümet, personel giderleri için 282,5 milyar lira, sosyal güvenlik prim ödemeleri için 48,1 milyar lira, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderleri için 75,6 milyar lira, cari transferler için 451,1 milyar lira, sermaye giderleri için 56,6 milyar lira, sermaye transferleri için 6,8 milyar lira, borç verme giderleri için 27,1 milyar lira, yedek ödenekler için 8,8 milyar lira, faiz giderleri için de 138,9 milyar lira ayırdı.

Savunmaya 140 milyar

Gelecek yıl kurumlar vergisinden kurumlar vergisinden 89,4 milyar lira, özel tüketim vergisinden 175,2 milyar lira, dahilde alınan KDV’den 57,8 milyar lira, ithalatta alınan KDV’den de 158,1 milyar lira bekleniyor.

Savunma harcamalarına 141.1 milyar lira ayrılacak. Bütçeden Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı olarak 2020’de 5.1 milyar lira aktarılacak. BES’te 6.8 milyon kişi 108.8 milyar lira kaynak oluştu.

Üniversiteye 50 milyar

Ağbal’ın verdiği bilgiye göre bütçenin 176.1 milyar liraya denk gelen yüzde 16.1’lik kısmı eğitime ayrılacak. Öğrencilere 26.4 milyar lira eğitim desteği verilecek, bunun 12.5 milyarı burs ve kredi olacak. Üniversitelere toplamda 50.7 milyar lira ayrılacak.

Bütçenin yüzde 17.2’lik 188.6 milyar liralık kısmı sağlığa ayrılacak. Ağbal, 2020’de 60 bin personel alınacağını da açıkladı.

EYT’lilere ve ‘güvenli bölge’ye bütçe yok

Bakan, 2020’de emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak öngörülmediğini kaydetti.

Ağbal, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye de para ayrılmadığını söyledi: “Cumhurbaşkanımız baştan beri ifade etti. Türkiye’nin bu bölgede yürüttüğü operasyonun temel amacı güvenli bölgenin oluşturulması ve ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşların tekrar bu güvenli bölgede yerleşimlerinin sağlanması. Bu konuda cumhurbaşkanımız yapılacak çalışmanın çerçevesini ve yöntemlerini de açıkladılar. Şu anda 2020 yılı bütçesinden bu amaçla ayrılmış bir bütçe yok ama büyük ve önemli bir proje. Türkiye geçmişteki meselelerde olduğu gibi bu meselenin de üstesinden gelebilecek ekonomik ve bütçe gücüne sahip.”

Bütçe kanun teklifi bugün Meclis’e teslim ediliyor.