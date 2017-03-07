‘Hükümeti aşağılamaktan’ yargılanan Demirtaş: Bana karşı suç işleniyor

‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ iddiasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dava iddianamesinde kendisine karşı suç işlendiğini belirtti.

Demirtaş’ın 8 Eylül 2015 tarihinde yaptığı bir konuşmada, “Çocuk katili başbakan” dediği için hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetine alenen aşağılama’ iddiasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Diyarbakır 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katılan Demirtaş, savunmasında ‘hukuk dersi’ verdi: “Konuşma şiddete teşvik etmiyorsa, şiddete çağırmıyorsa ve ırkçılık değilse AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına göre takipsizlik kararı verilmeliydi. Savcı bunu irdelememişse, iddianamenin reddedilmesi ve yargılamanın başlamaması gerekir. Bir milletvekilinin konuşmasının yasama sorumsuzluğu kapsamında kalıp kalmadığı tespit edilmelidir.”

‘Yargıladığınız sıradan yurttaş değil’

Anayasanın sorumsuzluk maddesinin muhalefetin düşüncesini açıkladığında herhangi bir yargı baskısına maruz kalmasını önlemek için getirilmiş bir parlamenter güvence olduğunu hatırlatan Demirtaş, “Bu konuşmamın parlamentoda yapılıp yapılmadığına dair en küçük bir araştırma yapılmamış. Mahkemenin sırf bundan dolayı, durum açıklığa kavuşmadan iddianameyi yüzüme okuyup, suçlama yöneltmesi usule aykırıdır. Şu anda yargıladığınız kişi sıradan bir yurttaş değildir” dedi.

“Meclis’in üçüncü büyük partisinin eş genel başkanı yargılanacaksa soruşturmanın tüm aşamasında ciddiyet ve yasaya uygunluk sağlanmalıydı” diyen tutuklu HDP eş genel başkanı, savunmasını şöyle tamamladı: “Bu iddianame ile ben suçlanmıyorum. Bu iddianame ile bana karşı suç işleniyor. Bana tanınmış sorumsuzluk gibi özel koruma mekanizması ihlal ediliyor. Bu nedenle açılmış olan davanın düşürülmesini talep ediyorum. Mahkmenin konuşmayı TBMM’de yapıp yapmadığımı sormasını talep ediyorum. TBMM’den cevap gelinceye kadar yargılama durdurulmalıdır.”

Dava ertelendi

Mahkeme, Meclis’e müzekkere yazılarak Demirtaş’ın 3 ayrı tarihte grup toplantılarında yaptığı konuşmaların bilgi, tutanak ve görüntülerinin gönderilmesini istenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.