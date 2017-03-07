Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

‘Hükümeti aşağılamaktan’ yargılanan Demirtaş: Bana karşı suç işleniyor

 

‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ iddiasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dava iddianamesinde kendisine karşı suç işlendiğini belirtti.

Demirtaş’ın 8 Eylül 2015 tarihinde yaptığı bir konuşmada, “Çocuk katili başbakan” dediği için hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetine alenen aşağılama’ iddiasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Diyarbakır 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle katılan Demirtaş, savunmasında ‘hukuk dersi’ verdi: “Konuşma şiddete teşvik etmiyorsa, şiddete çağırmıyorsa ve ırkçılık değilse AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına göre takipsizlik kararı verilmeliydi. Savcı bunu irdelememişse, iddianamenin reddedilmesi ve yargılamanın başlamaması gerekir. Bir milletvekilinin konuşmasının yasama sorumsuzluğu kapsamında kalıp kalmadığı tespit edilmelidir.”

‘Yargıladığınız sıradan yurttaş değil’

Anayasanın sorumsuzluk maddesinin muhalefetin düşüncesini açıkladığında herhangi bir yargı baskısına maruz kalmasını önlemek için getirilmiş bir parlamenter güvence olduğunu hatırlatan Demirtaş, “Bu konuşmamın parlamentoda yapılıp yapılmadığına dair en küçük bir araştırma yapılmamış. Mahkemenin sırf bundan dolayı, durum açıklığa kavuşmadan iddianameyi yüzüme okuyup, suçlama yöneltmesi usule aykırıdır. Şu anda yargıladığınız kişi sıradan bir yurttaş değildir” dedi.

“Meclis’in üçüncü büyük partisinin eş genel başkanı yargılanacaksa soruşturmanın tüm aşamasında ciddiyet ve yasaya uygunluk sağlanmalıydı” diyen tutuklu HDP eş genel başkanı, savunmasını şöyle tamamladı: “Bu iddianame ile ben suçlanmıyorum. Bu iddianame ile bana karşı suç işleniyor. Bana tanınmış sorumsuzluk gibi özel koruma mekanizması ihlal ediliyor. Bu nedenle açılmış olan davanın düşürülmesini talep ediyorum. Mahkmenin konuşmayı TBMM’de yapıp yapmadığımı sormasını talep ediyorum. TBMM’den cevap gelinceye kadar yargılama durdurulmalıdır.”

Dava ertelendi

Mahkeme, Meclis’e müzekkere yazılarak Demirtaş’ın 3 ayrı tarihte grup toplantılarında yaptığı konuşmaların bilgi, tutanak ve görüntülerinin gönderilmesini istenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Demirtaş hakkında dört yıla kadar hapis istemi

Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Halep Ezmesi’ öyküsü, PEN’in sitesinde yayınlandı

Star’ın bahçedeki bombanın faturasını kestiği Demirtaş: Savcılar partime saygı duymalı

‘Erdoğan’a hakaret’ten yargılanan Demirtaş: Konuşmam hatalı çözülmüş

Demirtaş’ın cezasının ertelenmeme gerekçesi: Suça eğilimli, yine işler

HDP lideri Demirtaş’a beş ay hapis cezası

Demirtaş tutukluluğuna itiraz etti: Referandumun meşruiyeti tartışılır

Demirtaş hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

SON HABERLER

Özgür Gündem davası: Gazeteci Hasan Cemal’e 6 bin lira para cezası

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Hasan Cemal ‘terör örgütü propagandası’ suçundan beraat ederken, ‘terör örgütünün açıklamalarını yayınlamak’ suçundan ise altı bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DSG beş köyden çekildi: TSK Menbiç’te artık Suriye ordusuyla karşı karşıya

  Türkiye’nin sık sık Fırat Kalkanı’nda El Bab’dan sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç’in beş çevre köyü, Suriye hükümeti yetkililerine devredildi. Demokratik Suriye Güçleri (DSG), bir süredir beklenen devir işlemiyle TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçleriyle arasında tampon bölge oluşturmuş oldu. Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Devir gerçekleşti…” diyerek anlaşmanın yaklaşık beş […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...