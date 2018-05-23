Hükümete göre dolardaki çıkış bir ‘oyun’: Seçmeni etkilemeye çalışıyorlar

Hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki çıkışın 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin sonucunu değiştirmek isteyenlerin oyunu olduğunu öne sürerken, “Türkiye’nin ekonomisi, Allah’ın izniyle güçlü bir ekonomidir” dedi.

Yozgat’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ döviz kurlarındaki sert yükselişi de değerlendirdi.

Reklam

“Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar” diyen başbakan yardımcısı şöyle devam etti: “Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah’ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.”

Bozdağ, ‘hükümete fatura kesmek isteyenler’ bulunduğunu savundu: “Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin ekonomisi, Allah’ın izniyle güçlü bir ekonomidir.”