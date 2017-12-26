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Yaramazlara biraz batar!

Hükümet: Ceza muafiyetine 15 Temmuz öncesi ve 16 Temmuz sonrası dahil değil

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Hükümet, ‘darbe girişimi ve sonrasındaki terör eylemlerine müdahale eden siviler’e ceza muafiyeti getiren düzenlemenin, ’15 Temmuz öncesini ve 16 Temmuz sonrasını kapsamadığını’ yineledi. 

Fotoğraf: Reuters

AKP’den de aynı yönde açıklama gelmiş, ancak tartışma sürmüştü.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı KHK’nın 121’nci maddesiyle ilgili tartışmalarla ilgili, “Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir. Bu düzenleme 15 Temmuz’dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz’dan sonrasını da kapsayan bir düzenleme değildir” dedi.

Bozdağ,  15 Temmuz’un hem darbe teşebbüsü olarak hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemin de terör eylemi olarak değerlendirildiğini belirtti:  “İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor.”

Hükümet sözcüsü şöyle devam etti: “Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz’dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, ‘Yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum’ diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur.”

Ancak Adalat Bakanı Abdülhaümit Gül, düzenlemenin yeniden yazılabileceğini söylemişti. Ancak Bozdağ’a göre buna da gerek yok: “Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır.”

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