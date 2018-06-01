Hükümet yine umutlandı: AB heyeti, vize serbestisi için çalışmalarımızı olumlu buldu

Dışişleri Bakanlığı, vize serbestisi görüşmesi için Ankara’ya gelen Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’nin yaptığı çalışmaları olumlu bulduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Komisyonla teknik çalışmaların önümüzdeki dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştır.”

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Türkiye AB’ye vizesiz seyahat için 72 kriterden 65’ini yerine getirmişti. Yedi kriterde atacağı adımlarla ilgili pozisyon belgesini de 7 Şubat’ta AB tarafına sunmuştu.

Dün Ankara’ya gelen AB heyeti ile yapılan görüşmelerde o belge üzerinde müzakereler devam etti. Görüşmelerin kritik konusu ise AB’nin Türkiye’nin terörle mücadele yasasında istediği değişiklikti.

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Reuters’ın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı, dünkü görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi: “Ülkemizle AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu toplantısı bakanlığımız Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ile AB Komisyonu’nun göç konularından sorumlu genel müdürü eş-başkanlığında teknik düzeyde 31 Mayıs günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya bakanlığımız yetkililerinin yanısıra, vize serbestisi süreci kapsamında çalışmalarda bulunan AB Bakanlığımız, Adalet ve İçişleri bakanlıklarından yetkililer katılmıştır. Toplantıda, AB ile vize serbestisi diyaloğu kapsamında henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin Şubat 2018’de AB Komisyonu’na tevdi ettiğimiz çalışma planımız hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”

Ayrıca, toplantıda, ilgili kurumların Türkiye’nin önerileri hakkında AB Komisyonu heyetine ayrıntılı bilgi sunduğu, bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaştığı da belirtildi.

Açıklamada “Komisyonla teknik çalışmaların önümüzdeki dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştır” dendi.