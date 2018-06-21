Hükümet ‘tam karar vermemiş’: Adalar’daki atların durumu seçim sonrasına kaldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalar’daki faytonlara koşulan atların durumuyla ilgili “Tam karar vermiş değiliz. Seçimden sonra bir karar verilecek” dedi.

Uzun zamandır Adalar’daki ulaşımın atlı faytonlarla sağlanması tartışma konusuydu. Burada faytona koşulan atların çalıştırılmaya fazla dayanamayıp can verdiği görüntüler de öfkeye neden olmuştu.

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Son günlerde yeniden bu konunun gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Adalar’daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz” demişti. İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), Adalar’da artık elektrikli faytonların kullanılacağını açıklamıştı.

CNN Türk yayınına katılan bakan Eroğlu, atların durumuyla ilgili şunları söyledi: “Tam karar vermiş değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu’nda bir görüşme olmadı. Seçimden sonra bir karar verilecek. Şu anda arkadaşlarımız da takip ediyor. Ben atları da çok severim. Yılkı atları vardı. bunları koruma altına alan biziz. Helikopterle yem bırakıyoruz atlara.”