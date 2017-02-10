Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş’a göre ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu ‘El Bab’dan sonra’ biter

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söyledi.

Habertürk TV’de yayınlanan ‘Akılda Kalan’ programına konuk olan Kurtulmuş, operasyonla ilgili şöyle konuştu: “Herhalde El Bab’la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil. Rakka’ya PYD, YPG’yi koyarsanız Türkiye için güvenlik meselesi olur. Suriye rejiminin de aklını başına alacağını düşünüyorum.”

El Bab’da yürütülen operasyonun da yakın zamanda biteceğini tahmin ettiklerini belirten sözcü, IŞİD’in bölgeye takviye yaptığını belirtti: “Son bilgilerim kuvvetlerimizin şehrin içerisinde girdiği yönündeydi. Maalesef Rakka’nın gecikmiş olması, bir takım DEAŞ militanlarının El Bab’a geldiğinin ve şehirdeki dirençlerin arttığı yönünde haberler var. Türkiye bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi sürdürüyor.”

‘Sorunu hiçbir ülke tek başına çözemez’

Suriye’deki sorunları hiçbir ülkenin tek başına çözme imkanı olmadığını savunan Kurtulmuş, “Burada uluslararası ittifakın oluşması şarttır. Halep’te bir ateşkes oldu. Zaman zaman ihlal ediliyor olsa da süreç belli bir yere kadar geldi. Astana görüşmesinde ilk sefer bir şey oldu. Altı yıldır muhalifler bir araya geldi. Türkiye, İran, Rusya bu sürecin gözlemleyicisi. Astana süreci, Cenevre sürecini destekleyecek olan süreçtir. Uluslararası camia bir an evvel adil ve kalıcı barış için çalışmalı. Bir ülkeye, millete zorla barışı empoze etmeye çalışmasınlar” diye konuştu.