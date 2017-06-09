Hükümet ses verdi: Mavi Marmara ailelerine en kısa sürede ödeme yapılacak

Maliye Bakanlığı, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı: “Adalet Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışmalar süratle nihayete erdirilerek, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması sağlanacaktır.”

Türkiye ile İsrail’in geçen temmuzda ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

İsrail geçen eylül ayında parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın adalet bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti.

Ancak dokuz ay geçmesine rağmen ailelere halen ödeme yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

‘Tazminat talepleri farklı’

AA’nın aktardığına göre Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Mavi Marmara baskını karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kararlılıkla savunduğu ve bu çerçevede Türkiye’nin belirlediği şartların İsrail tarafından kabul edilmesinin sağlandığı belirtildi.

İsrail’in yaptığı ödemenin ailelere aktarılmasını sağlamak için Adalet Bakanlığı’yla müşterek çalışma yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, ailelerce açılan davalarda farklı tazminat taleplerinde bulunulduğu kaydedildi.

‘Aileleri üzme amacımız olamaz’

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Dolayısıyla, her bir aileye yapılacak ödeme tutarının belirlenmesi hususunda bir yandan açılan davalardaki talep ve isteklerin tek tek hukuki olarak değerlendirilmesi diğer yandan ailelerin bu husustaki görüşlerinin de istişare içinde alınıp nihai ortak bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çalışmaların yürütülmesinde ailelerin taleplerinin en kısa sürede karşılanmasına ve özellikle kendileriyle yakın bir istişare ve işbirliğine özel önem verilmektedir. Kendileriyle yakın bir zamanda yapılacak görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılması temin edilecektir.”

Tazminat ödenmemesi veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşımın söz konusu olmadığını söyleyen bakanlık, davalara ilişkin savunmaların bakanlık avukatlarınca hassasiyet ve özel önemle yürütüldüğünü kaydetti.

Açıklama şöyle sona erdirildi: “Bakanlık olarak hiçbir şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerini üzmek veya onları rencide etmek şeklinde bir amacımız asla söz konusu olamaz. Söz konusu olayla ilgili olarak görevliler daha dikkatli olmaları ve konunun hassasiyetine uygun şekilde hareket etmeleri konusunda uyarılmıştır. Dolayısıyla, kamuoyuna olayın çok farklı bir şekilde aksettirilmesi ve farklı manalara çekilerek bakanlığımız aleyhine haksız bir kampanyaya dönüştürülmesi hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz bir husustur. Netice olarak, Adalet Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışmalar süratle nihayete erdirilerek, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması sağlanacaktır.”

Ne olmuştu?

28 Haziran’da İsrail’le varılan anlaşma uyarınca Türkiye Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılması koşulundan vazgeçtiği gibi Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerine yönelik dava açılamayacağına dair bir yasa da çıkarmak zorundaydı.

Hazırlanan yasa tasarısına göre Türkiye, Mavi Marmara’ya düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenler için İsrailli askerlerden davacı olmayacak, ayrıca İsrail’e açılan Mavi Marmara davaları düşecekti.

Meclis’e sunulan kanun tasarısı Meclis dışişleri komisyonunda yapılan oylamayla kabul edilmişti.