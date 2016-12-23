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Yaramazlara biraz batar!

Hükümet ‘ses verdi’: IŞİD’in iki askeri yaktığını iddia ettiği video inceleniyor

 

Milli savunma bakanlığı, IŞİD’in iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflarla ilgili inceleme yapıldığını açıkladı.

Kilis sınırındaki IŞİD üyeleri (Arşiv fotoğraf: Reuters)

BBC Türkçe’ye bilgi veren bakanlık yetkilileri, görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin tespit yapılacağını ve bunun ardından bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

IŞİD, iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflar yayınlamıştı. Bunun ardından sosyal medyaya ‘kısıtlama’ uygulanmıştı. Hükümet, TSK ve medya ise üç maymunu oynamıştı.

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