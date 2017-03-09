Hükümet OHAL’i uzatıp uzatmamak için şartlara bakacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, olağanüstü halin (OHAL) üç ay daha uzatılması konusunu henüz değerlendirmediklerini ve gerekmesi halinde bir uzatmanın söz konusu olabileceğini söyledi.

NTV’nin sorularını yanıtlayan Canikli, “OHAL’in uzatılması konusunu henüz konuşmadık, bir karar verilmedi, şartlara bakacağız; devamını gerektiren şartlar varsa devam eder” dedi.

Darbe girişiminin ardından üç ay geçerli olacak biçimde 21 Temmuz’da ilan edilen OHAL, 19 Ocak’tan geçerli olmak üzere ikinci kez uzatılmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘her şey yerli yerine oturana kadar’ KHK’ların, ihraçların ve OHAL’in devam edeceğini söylemişti.