Hükümet, memurunu da ‘özelleştirmeye’ hazırlanıyor: Sözleşmeliye geçmemiz lazım

Kamuda bütün çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “İleriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım” diyerek 657 sayılıyı yasaya tabi devlet memurluğunun sona erdirilebileceği sinyalini verdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre önceki akşam bir konuşma yapan Yıldırım, “Bütün çalışanlar sözleşmeli olmalı. İleriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım” dedi.

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Hükümetin, kamudaki kadrolu istihdamı tamamen kaldırmak istediğine dikkat çeken sendikalar, Yıldırım’ın sözlerine tepki gösterdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin öteden beri kamuda iş güvencesini ortadan kaldıracak düzenlemeler yaptığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Başbakanın açıklaması da bizim açımızdan kabul edilemez. Zaten Türkiye’de işsizlikte, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları var. Böyle bir yasal düzenlemeyi, sözleşmeli çalışmayı kamuda kalıcı hale getirecek düzenleme yapılırsa biz diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte buna karşı yoğun mücadeleye girişiriz. Umarız hükümet böyle bir yanlışın içine girmez.”

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Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın da Yıldırım’ı sözleri nedeniyle eleştirdi: “Sayın Başbakanım, şaka yapmak için 1 Nisan’ın üzerinden 27 gün geçti. 1 Nisan geride kaldı. 1 Mayıs için de uygun şaka değil bu. Şakasına da gerçeğine de kesinlikle tahammül göstermeyeceğimiz bilinmeli.”

Milliyetçi cepheye yakın Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise şöyle konuştu: “Türkiye Kamu-Sen olarak sözleşmeli çalışmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Güvencesiz ve kuralsız çalışmaya hayır.”