Hükümet, KHK’yla atılan akademisyenin stajına da engel: Mesleğin itibarı zedelenir

Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ‘imzacı akademisyen’ Dr. Cenk Yiğiter’i mesleğe kabul ederek avukatlık stajı yapmasına izin veren kararının iptali için dava açtı.

Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Cenk Yiğiter, 679 sayılı KHK’yle ihraç edilmişti. Eğitim-Sen üyesi Dr. Yiğiter, aynı zamanda ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisinin de imzacısı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, 6 Ocak 2017’de meslekten ihraç edilen Yiğiter, ihraç edildikten sonra avukat olmak için Ankara Barosu’na başvurdu. Ankara Barosu da Yiğiter’in staj listesine yazılmasına karar verdi. Ankara Barosu’nun kararına savcılık itiraz etti.

İtiraz üzerine dosya TBB gündemine geldi. TBB ‘avukatlığın kamu görevi olmadığı ve istihdam olarak nitelendirilmeyeceği’ gerekçesiyle savcılığın itirazını reddederek, Ankara Barosu’nun verdiği kararı onayladı. Adalet Bakanlığı ise TBB’ye verdiği kararını gözden geçirmesini istedi.

TBB kararında ısrarcı olunca Adalet Bakanlığı, yürürlüğün durdurulması ve iptali için idare mahkemesine dava açtı.

‘Mesleğin itibarı zedelenir’miş

Bakanlığın geçen hafta taraflara iletilen dava dilekçesinde, özetle şöyle dendi: “679 sayılı KHK kapsamında meslekten veya kamu görevinden ihraç edilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyeceğine ilişkin olarak alınan tedbirin, avukatlık mesleğinin önem ve özelliği, kamu hizmeti niteliği ve avukatın hak ve yetkileri ile işlevsel olarak kamu görevi ifa ettiği hususları göz ardı edilerek, bir daha kamu hizmetinde çalışmamak yerine dar yorumlanmak suretiyle idare hukuku esaslarına göre kamu görevlisi olarak çalışamamak şeklinde değerlendirilmesi KHK amacıyla bağdaşmadığı gibi terörle mücadeleyi sekteye uğratacağı da kuşkusuzdur. Ayrıca, söz konusu KHK kapsamında alınan tedbirin sadece idare hukuku esaslarına göre kamu görevlisi olarak çalışanlarla sınırlı tutulması memur ve hakim olma niteliğini kaybedenlerin avukat olması sonucunu doğurduğu gibi hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bakımından yaşamsal bir önem ve değere sahip, yargının kurucu unsurlarından olan avukatlık mesleğinin itibarını da zedeleyecektir. Bu itibarla 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu görevinden çıkarılan adı geçenin kamu hizmeti niteliğindeki avukatlık mesleğini icra edemeyeceğinden staj listesine yazılmasının da mümkün bulunmadığı nazara alındığı staj listesine yazılmasına karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun kararında ısrar edilmesinde hukuki isabet bulunmadığı düşünülmektedir.”

KHK’yla ‘atıldı’, yönetmelikle engellendi

Bu yılki lisans yerleştirme sınavına (LYS) giren Yiğiter, Ankara Üniversitesi’nin iletişim fakültesi radyo, TV, sinema bölümünü kazanmıştı.

Ancak sonuçların açıklandığı gün okul yönetmeliğinde değişikliğe gidilmişti.

Resmi Gazete’nin 8 Ağustos sayısında yayınlanan, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne eklenen Madde 5, 7’inci bölümde şöyle denmişti: “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.”