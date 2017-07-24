Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hükümet ‘Hero’ yargının konusu’ dedi: Bilmeden giyenlerin ayrımı yapılır

Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

 

Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘FETÖ’nün talimatıyla ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtü giyenlerle habersiz giyenler arasında ayrım yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

Reklam

Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şimdiye dek 30’a yakın kişinin bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

‘Ayrım yapılır’

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yapan Bozdağ, tişörtlerle ilgili şunları söyledi: “Şu anda bu ve diğer konularla ilgili bir çalışma önümüze gelmedi. Bu konu yargının konusu. İhbar ve şikayetler değerlendirilecektir. İşin aslını yargı değerlendirecektir. Şu anda konular ve süreçler bu şekilde işliyor. Yeni bir durum yok. Terör örgütünün propagandası maksadıyla bunu giyenlerle ya da talimatıyla giyenlerle işin aslının ne olduğunu bilmeden giyenler arasında bir ayrımı soruşturmayı yapan adli makamlar yapacaktır, ona göre karar verecektir.”

Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

Adana’da ‘Hero’dan üç gözaltı

Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı

Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen çift gözaltında: Yasak olduğunu bilmiyorduk

Ankara Üniversitesi’nde ‘Hero’ tişörtüyle sınava giren öğrenci: Cezaevini merak ettim

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson ‘örgüt propagandası’ndan tutuklandı

Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı

Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı

Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı

‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz

Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı


Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...