Hükümet evlilik programlarına ‘düzeltme’ istemiş, RTÜK ‘Böyle Bitmesin’i önermiş

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlendirme programlarına sadece düzeltme talep ettiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kanallara TRT’de iki sezon yayınlanan ‘Böyle Bitmesin’ dizisini izdivaç programlarına alternatif olarak örnek gösterdiği öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının KHK’yla yasaklanabileceğini söylemişti.

RTÜK başkanı İlhan Yerlikaya, Kurtulmuş’un açıklamasının ardından Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tümay, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, ATV Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner ve Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol ile bir araya gelmişti.

Yerlikaya’nın, evlendirme programlarıyla ilgili kanalların genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantıda “Düzeltin, yayına devam edin” dediği ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, birkaç toplantının daha yapılmasında hemfikir kalınırken, RTÜK’ün yanı sıra sektörün kendisinin de tedbir alması kararı verildi.

2012-2014 yılları arasında TRT-1’de yayımlanan ve ailenin bütünlüğünün korunmasını işleyen “Böyle Bitmesin” gibi dizilerin, izdivaç programlarına alternatif olarak üretilebileceği önerisini getiren RTÜK’e göre, son yıllarda artan boşanma oranlarının ele alındığı dizi izleyicinin ilgisini de çekti.

‘Düzeltme ihtiyacı var’

Toplantının ardından bir açıklama yapan Kurtulmuş “Bizim amacımız yasaklamak değil aslında ama bu kanalların da kendilerine çekidüzen vermeleri lazım. Bu programların, benzer diğer programların düzeltilmesi lazım. Yasa olur veya başka bir düzeltme ile olur. Sonuç olarak burada bir düzeltme ihtiyacı var” dedi.