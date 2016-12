Hükümet ‘dilini yuttu’: IŞİD’in meydan okuduğu ‘infaz videosu’na açıklama yok

IŞİD’in iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videonun yayınlanmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen iktidar kanadı sessizliğini koruyor.

IŞİD, önceki gece yayınladığı vahşet videosunda Türkiye’ye meydan okumuş, militanlarına da şehirleri yakıp yıkma çağrısında bulunmuştu. Şu zamana kadar sadece savunma bakanlığının incelemeye aldığını duyurduğu videoya ilişkin iki gündür başka bir açıklamaysa yapılmadı. Yalanlama ya da doğrulama yapılmayan video, ikinci gününde de yok sayılmaya devam edildi.

Yıldırım’ın gündeminde yok

Başbakan Binali Yıldırım, çatışmaların El Bab’da yoğunlaştığı ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun güvenlik için gerekli olduğunu savunurken şunları söyledi: “Bazıları diyor ki Fırat Kalkanı’nı niye başlattınız. Fırat Kalkanı başladıktan sonra Türkiye tam anlamıyla işin içine girdi. Başlatmasak Gaziantep’in, Kilis’in tam ortasına füze düşüyordu. Buna bakmanın yolu tehdit kapımıza gelmeden bakmaktır. Yoksa bizim Suriye’de ne işimiz var.”

“Güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı güçlendiriyoruz. Bir tanesini kaçırdığımızda, çok büyük, hepimizi üzen sonuçla karşılaşıyoruz” diyen Yıldırım, askerlere yönelik iddialaraysa değinmedi.

Erdoğan iki kez konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da gün içinde iki kez konuşma yaptı. ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun Suriye’nin kuzeyinde yeni bir devlet kurulmaması için yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, “Eğer bu hallolmazsa Gaziantep her zaman tehditte, Kilis her zaman tehditte, Şanlıurfa her zaman tehditte. Dertleri ne? Kuzey Suriye’de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle bilinmeli” dedi.

Erdoğan’ın iki konuşmasının gündeminde de askerlere ilişkin iddia yoktu.

TSK da sus pus

Videodaki askerlerden Sefter Taş’ın ailesinin olumlu ya da olumsuz bir yanıt beklediğini basına aktardığı günde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de konuya girmekten kaçındı. ‘Fırat Kalkanı’na ilişkin bilgilendirme yayınlayan TSK, operasyonun ‘kararlılıkla’ süreceğini duyurup, “Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır” dedi.

Ana akım ‘penguen’de

İktidardan bir açıklama gelmeden konuyu gündemine almayacak gibi görünen ana akım medya da, geçmişte Roboski katliamı ve Gezi Parkı eylemlerinde takındığı suskun tavrı sürdürmeye devam etti. Gezi Parkı eylemleri sırasında ‘penguen belgeseli’ göstermesiyle bilinen haber kanalları savunma bakanlığının videonun incelendiğine yönelik açıklamasına bile yer vermedi.

Gazetelerin birinci sayfalarında iki askerin akıbetine ilişkin tek satır bilgi paylaşılmadı. Sosyal medyada başta Twitter, Facebook, ekşi sözlük gibi platformlarda iki gündür gündemden hiç düşmeyen olay, sosyal medya kullanmayan yurttaşlara bahsedilmedi bile.

Muhalefet yanıt bekliyor

Videonun gerçekliğine ilişkin CHP ve MHP’yse izahat istedi. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu acil bir açıklama yapılması gerektiğini belirtirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, iddiayı Başbakan Binali Yıldırım, TSK ve savunma bakanlığına sormuştu.

HDP de, Iğdırlı asker Sefter Taş’ın durumunun defalarca soru önergeleriyle Meclis gündemine getirildiğini duyurmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli vahşet videosundan söz ederek, hükümetten ‘izahat isteyerek’, “IŞİD’li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktalar. İki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet, eğer doğruysa IŞİD’in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri yok edilmelidir. El Bab, şerefsizlerin tepesine yıkılmalıdır. IŞİD’in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Şüphe derhal giderilmelidir” dedi.

Ne olmuştu?

IŞİD kaçırdığı iki Türkiye askerini yakarak öldürdüğünü ilan etmiş, bununla ilgili olduğunu iddia ettiği bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.

Videoda, Türkçe konuşan bir IŞİD militanının örgüt propagandasısının ardından asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı sanılan askerin ismiydi. Taş’ın ailesi, basına konuşarak, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

Diğer asker kamuflajlı ve yine Türkçe konuşan kişiyse isminin Fethi Şahin olduğunu, jandarma istihbaratta görev yaptığını söylüyordu. Ancak bu kişiyi örgütün kaçırdığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Videodaki örgüt militanı, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulunmuştu.

Video yayınlandıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynarken, internete erişimde kısıtlamalar başlamıştı.

Videonun ardından ana akım medya en ufak bir haber geçmezken, milli savunma bakanlığı, videonun incelendiğini açıklamakla yetinmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, İzmir’de yaptığı bir konuşmada olaya değinmeden El Bab operasyonunun devam edeceği sinyalini vermişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise üç askerin IŞİD’in elinde bulunduğunu, bunun haricindeki bilgilerin teyide muhtaç olduğunu ifade etmiş, “Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” demişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da videosunun gerçek olup olmadığını bilmediğini söyleyip, topu savunma bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) atmıştı.