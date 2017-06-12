Hükümet ‘bunu beğendi’: AİHM’in kararı yerinde, OHAL komisyonu Temmuz’da

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), darbe girişimi sonrası kamudan ihraçlara karşı OHAL komisyonunu adres olarak gösteren kararını yerinde bulduklarını söyledi.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından konuşan Kurtulmuş, AİHM’in kararının doğru olduğunu söylerken, olağanüstü haldeki ihraçlara ilişkin başvuruların değerlendirileceği komisyonun temmuz ayında çalışmalara başlayacağını belirtti.

Kurtulmuş şöyle konuştu: “AİHM’in verdiği karar şu aşamada doğru bir karardır. Bir ara hukuki kademe olarak tasarlanmış olan bir komisyondur, OHAL Komisyonu. Komisyon üyeleri, nerede çalışacağı belirlendi. Dosya üzerinden kararlar verilecek. Araştırmaları sürdürecek personel alımı ile ilgili süreç de sürdürülüyor. Temmuz itibariyle başvurulara başlanacaktır. Haklı olmaları durumunda bu arkadaşlarımız görevlerine iade edilecek.”

Kurtulmuş, darbe girişimini kontröllü olarak tanımlayan ve Meclis’in araştırma komisyonunun raporuna itirazlarını dile getiren CHP’ye de tepki gösterdi: “Kontrollü darbe teşebbüsü lafını söylemek, 15 Temmuz darbecilerine verilen en büyük destektir. Ortada 250 şehidin olduğu, binlerce, onbinlerce insanın tanklarla tehdit edildiği bir darbe teşebbüsüne kontrollü darbe demek akla zarar bir iştir. Bu darbelerin içerisinde başbakanın idam edildiği darbeler de oldu, siyasi idamların da olduğu darbeler de oldu ama bu kadar kanlı, millet düşmanı, dışarı ile irtibatlı bir darbe olmadı.”

‘Her bir ayağın üstüne gidiliyor’

Darbe girişiminin siyasi ayağının açığa çıkarılmadığı eleştirilerine de itiraz eden hükümet sözcüsü, “FETÖ ile daha iyi bir mücadele nasıl verilebilir, bunu tartışabiliriz ama buradan kalkıp ‘kontrollü darbe’ demek büyük haksızlıktır. Her bir ayağın üstüne gidiliyor” diye konuştu.

Bedelli gündemde değil

Kurtulmuş, sosyal medyada sık sık gündeme gelen bedelli askerlik iddiasına da şu yanıtı verdi: “Bedelli askerlik sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan bir tanesidir. Şu ana kadar Bakanlar Kurulu’na gelmiş böyle bir teklif yoktur.”

‘Toprak bütünlüğünden yanayız’

Hükümet sözcüsü, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna gitme kararını da şöyle yorumladı: “Biz her halükarda, bölge ile ilgili görüşmelerimizi çok net olarak ifade ediyoruz. İlgili bütün muhataplarımıza söylediğimiz sözler aynıdır. Biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız. Bizim Kuzey Irak yönetimi ile çok yakın bir diyalog içinde çalıştığımızı da bütün dünya biliyor ama temel tezimiz Irak’ın toprak bütünlüğüdür. Kuzey Irak’taki yöneticilerin bu konuyu bir kez daha gözden geçirmelerinin daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz.”