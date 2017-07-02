‘Hükümet bizi dikkate almadı’ diyen Kılıçaroğlu: İş demeç vermekle olmuyor

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18 gündür ‘Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İş demeç vermekle olmuyor” dedi.

Amerika’nın Sesi’nden Hilmi Hacaloğlu’na konuşan Kılıçdaroğlu, kendisini iyi hissettiğini belirterek, “Bana bundan bir ay önce deselerdi ki İstanbul Ankara yolunu yürüyeceksin. İnanmazdım. Ama bugün her santimini her milimetresini yürüyerek kat ediyorum” dedi.

‘Sokağa çıkmamız lazımdı, sokağa çıktık’

Darbe girişiminin ardından bütün partilerin demokrasiyi güçlendimek adına bir araya geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, OHAL ilan edilmesiyle işlerin değiştiğini kaydederek, “Ben her seferinde bu yanlışlıkları dile getirdim. Yanlış yapıyorsunuz diye dile getirdim. Bir baktık ki bizim anlattıklarımız dikkate almıyorlar. OHAL çok kısa uygulanacaktı, oysa OHAL olağan hale gelmeye başladı. Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bardağı taşıran son damla oldu. İş demeç vermekle olmuyor. Sokağa çıkmamız lazımdı, sokağa çıktık” diye konuştu.

‘Bunların hepsi bizi tahrik etmek için’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetten yapılan açıklamaları ‘provokasyonda davetiye’ diye niteleyen CHP lideri, yola gübre dökülmesiyle ilgili şunları söyledi: “Ama biz bu konuda kararlıyız. Hiçbir provokasyona katılmayacağız. Onlar tahrik etseler dahi bu tahriklere kapılmayacağız. Hakaret eden cümleler ettiklerinde dahi biz ‘Hak, hukuk, adalet’ diye slogan attık. Bir süre sonra onlar da kestiler. Kimseye kaldırmıyoruz. Kimseye kötülük yapmıyoruz. Kimseye yan gözle de bakmıyoruz. İstediğimiz şey adalet. Tezek olayı bunların hepsi bizi tahrik etmek için. Biz onlara karşılık verdiğimiz zaman bizi suçlayacaklar bunu biliyoruz. Beni mutlu eden, insanlar yürüyorlar ve tahriklere kapılmıyorlar.”

‘Biz Musa’dan yanayız’

Tek isteklerinin adalet olduğunu söyleyen Kılıçdaorğlu, “Biz adalet istiyoruz bu ülkede. Bu ülkede farklı görüşlerde olsak bile birlikte yaşamak istiyoruz. Kavgasız huzur içinde bir toplum yaratmak ve birlikte yaşamak. O kavgadan yana biz huzurdan yanayız. O firavundan yana biz Musa’dan yanayız” diye konuştu.