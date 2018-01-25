Hükümet, Bitcoin’e ‘set çekti’: İnsanların kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kripto paralara ilişkin, “Riskine kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Zeybekci, 48’inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos’ta Bloomberg HT’nin canlı yayınına katıldı.

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AA’nın aktardığına göre, Blockchain ve Bitcoin’e yönelik görüşleri soruldu.

Zeybekci, şöyle konuştu: “Blockchain ayrı bir şey hakikaten, bazı kurumlar, kuruluşlar, devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili artık çok farklı bir trend başladı ve yaşanıyor. Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız, bu bir şekilde realize edilecek. Ama Bitcoin’in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait, arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ama hiç kimseye ait tamamen sanal, arkasında hiç kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme dayalı bir para üretmek, bu mantığa uygun bir para üretmek, Bitcoin’i üretmek çok tehlikeli. Riskine bir kere kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz ama maalesef tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var orada. Ben bunu günümüzün global bir saadet zinciri olarak görüyorum hala. Bu lafı bilerek söylüyorum, biraz böyle belki dozu biraz fazla bir laf belki. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız uzak dursunlar.”