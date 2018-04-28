Hükümet bedelli askerliği gündeme alıyor: Son sözü Erdoğan söyleyecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım’ın gündeme getirdiği ‘bedelli askerlik’le ilgili “Hükümetimiz mutlaka değerlendirecektir, cumhurbaşkanımızın alacağı karar hepimiz için olacaktır” dedi.

Başbakan, dün katıldığı canlı yayında bedelli askerliğe olumlu baktıklarını, bunun istismar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Yavaş yavaş askerlikte profesyonelliğe geçtik. Profesyonel bir askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir talep. Buradan elde edilecek gelirle savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir” demişti.

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Ardahan’da konuşan Işık, Yıldırım’ın sözleriyle ilgili, “Hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama sayın başbakanımız bu konuya ‘Müspet bakıyorum’ dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir” dedi.

Işık, hükümetin değerlendirmesi sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alacağı kararın herkes için geçerli olacağını belirtti.